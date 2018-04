ESCLUSIVA TMW - Giannini: "Spagna-Italia 7-1? Il divario non è così ampio"

"C'è rammarico per il risultato così ampio, pesante, ma la Roma ha fatto la sua prestazione". Inizia così l'analisi di Giuseppe Giannini a TuttoMercatoWeb sulla sconfitta della Roma contro il Barcellona.

Perché allora siamo arrivati a questo risultato?

"Premetto che io non ho visto il solito Barcellona, quindi il rammarico per questo 4-1 è ancora maggiore. Oltre alla forza blaugrana ci sono stati errori arbitrali ed errori dei giocatori, che in certe occasioni potevano segnare e purtroppo non l'hanno fatto. Però ripeto, l'approccio e la personalità mi sono piaciuti".

Come si prepara adesso il ritorno?

"Ci sono poche speranze ovviamente, ma il campo a volte regala delle sorprese. Sulla carta è quasi impossibile ma mai dire mai".

Sommando le gare di Juve e Roma, il parziale Spagna-Italia è 7-1...

"Secondo me il divario no è così evidente come dicono i numeri. Il calcio spagnolo è solo leggermente superiore a quello italiano, purtroppo in Champions i risultati sono spesso dettati dai singoli episodi. Per esempio ieri, se magari Perotti avesse pareggiato, adesso staremmo parlando di altro".

Ora la Fiorentina in campionato.

"La Roma non ha sbagliato gara col Barcellona, quindi non temo problemi di testa per i ragazzi di Di Francesco. Sabato con la Fiorentina la Roma deve ripartire e sono certo che lo farà senza ripercussioni".