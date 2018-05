ESCLUSIVA TMW - Giorgetti (Nazione): "Mancini entusiasta. L'impresa è dura"

Fonte: Intervista di Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

Angelo Giorgetti, giornalista de La Nazione, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della conferenza stampa di presentazione del neo ct dell'Italia, Roberto Mancini: "Mi è sembrato molto felice di essere qua. Lui voleva tornare in Italia e provare ad allenare la Nazionale. Ci è riuscito, quindi possiamo dire che non gli manca l'entusiasmo. Davanti ha un'impresa molto difficile, prendere in mano la Nazionale dopo la delusione della mancata qualificazione al Mondiale gli riserverà un duro lavoro. Dal punto di vista dell'entusiasmo, però, è partito molto bene. Balotelli nel nuovo corsa della Nazionale? Nei suoi confronti c'è stata un'apertura, ma è arrivato da pochissime ore quindi dovrà parlare e incontrarsi con diversi giocatori. Qualcosa comunque l'ha detta, la Nazionale è aperta a tutti, anche a quei giocatori che hanno dato tantissimo come Buffon e De Rossi. Però è veramente presto per capire che cosa vuole fare Mancini. La realtà è che la Nazionale deve davvero riuscire a ritrovare un feeling con tutto il paese e per riuscirci dovrà vincere e giocare bene. Mancini ha ragione quando dice che dovrà essere la Nazionale a riavvicinare la gente: potrà riuscirci solo con i risultati".

