ESCLUSIVA TMW - Graziani: "Rudiger? Non lo cederei nemmeno sotto minaccia"

Fonte: dal nostro inviato Lorenzo Marucci

© foto di Federico De Luca

L'ex attaccante di Roma e Torino Cicco Graziani ospite di Pitti ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com del mercato dei giallorossi: “Non conoscevo Moreno, ma sono convinto che abbiano preso un ottimo difensore. Qualcuno dovranno sacrificarlo e più di Manolas vedo Fazio in uscita. Rudiger? Non lo cederei nemmeno se mi mettono la pistola alla tempia, ma se dovessero darlo via prenderanno giocatori che non lo faranno rimpiangere. Fa bene il centrale e il terzino, è un nazionale tedesco, ma se lo danno via è solo perché hanno un sostituto all'altezza e per fare un'operazione finanziaria straordinaria. La Roma questa stagione riparte con l'intento di vincere il campionato e non per partecipare”.

Cosa pensa dell'addio di Spalletti?

“Mi piace da morire come allenatore, ha carattere, temperamento e personalità. È un grande lavoratore sul campo e mi è spiaciuto che abbia lasciato la Roma. Sono sicuro che farà molto bene all'Inter anche se non è difficile visto le ultime annate. Se riescono a mantenere l'ossatura credo che possano arrivare tra le prime tre grazie alle motivazioni che Spalletti porterà con sé”.

