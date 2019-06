ESCLUSIVA TMW - Grecia-Italia, Nosotti: "Quaglia più di Belotti, out Insigne"

Fonte: Dall'inviato ad Atene

"Questo stadio dovrebbe essere dei greci, invece ospiterà prima ancora tifosi dell'Olympiakos, del Panathinaikos o dell'AEK". Marco Nosotti, inviato di Sky Sport ad Atene, parla della sfida fra Grecia e Italia, in programma stasera.

L’Italia sta cambiando molto, è la fine del tridente leggero?

“Può essere un superamento o un’evoluzione, mi han colpito le parole di Mancini che punta all’intercambiabilità dei giocatori. Non significa comando io, vi dovete adattare. Vuol dire ho studiato le vostre caratteristiche, il vostro modo di adattarsi, così vi confeziono il vestitino con il 4-3-3. Tutti possono dare il loro contributo, credo stia pensando all’Europeo dove potrà avere tutti per 40 giorni”.

Il primo dubbio poteva essere Quagliarella o Belotti per Insigne.

“Si è portato cinque centravanti, si terrà le ultime decisioni nella rifinitura con le palle inattive, l’idea è Chiesa, Bernardeschi e Quagliarella, con Insigne che va in panchina. Più Quagliarella di Belotti, perché si avvicina di più al suo modo di intendere il centravanti che partecipa. È uomo assist in campionato”.

L’altro ballottaggio era Emerson-Biraghi.

“Il viola è uscito dall’allenamento dolorante, verrà valutato a Torino. Era già deciso che giocasse Emerson, a destra c’è Florenzi e a sinistra vuole uno che spinge e, in questo momento, è motivato e sta bene fisicamente, lo abbiamo visto a Baku tra Chelsea e Arsenal”.