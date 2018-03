ESCLUSIVA TMW - H. Verona, nuova offensiva per il centrale brasiliano Cipriano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Hellas Verona guarda in Brasile per costruire il proprio futuro. Secondo quanto appreso da TuttoMercatoWeb.com, i gialloblù starebbero monitorando infatti con grande attenzione il giovane e promettente difensore centrale del Santos Gustavo Cipriano. Una prima offerta di prestito, come emerso nelle scorse ore, è stata rifiutata a gennaio, ma gli scaligeri sono pronti a tornare alla carica per questo 2001 che si allena già con la prima squadra. Cipriano nome caldo, dunque, per il mercato estivo del Verona.