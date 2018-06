ESCLUSIVA TMW - Helveg: "Danimarca, non solo Eriksen... ma quasi"

Dopo aver mancato l'appuntamento in Brasile, la Danimarca torna al Mondiale: quinta partecipazione per gli scandinavi che hanno buone chances di entrare tra le prime 16 anche se il livello qualitativo non sembra paragonabile alla squadra che sorprese il mondo a Messico '86, o che arrivò tra le prime 8 a Francia '98. Fra i protagonisti di quest'ultima edizione c'è Thomas Helveg, che ci dice la sua sulla selezione attuale ai microfoni di Tuttomercatoweb:

Thomas Helveg, questa Danimarca è Eriksen più altri dieci?

"No, non c'è solo Eriksen. Devo dire però che nell'amichevole con la Svezia dopo un'ora mi sono stufato, non succedeva nulla e guarda caso non c'era Eriksen. Certo, queste esibizioni lasciano il tempo che trovano, servono a far girare le gambe ai giocatori però è evidente che la Danimarca senza Eriksen fatichi a creare gioco offensivo. Inoltre l'infortunio di Bendtner ci ha privato di un attaccante di peso. Abbiamo Cornelius, Jorgensen, Poulsen che dovranno fare la differenza. C'è Pione Sisto, attaccante esterno molto tecnico, vivace ma che nelle partite che contano fatica a farsi notare e mi dà l'impressione di esprimersi all'80% del suo potenziale. In questa squadra diciamo che manca un po' di esperienza e senza Eriksen manca il piede buono per mettere l'attaccante nelle condizioni di segnare. Però la difesa è buona, ci segnano raramente e dobbiamo puntare molto su questo aspetto".

Recentemente un giocatore danese, Thomas Delaney, è stato acquistato dal Borussia Dortmund per 22 milioni

"È un centrocampista che macina tanti kilometri, è sempre in movimento e per me uon degli elementi più importanti della squadra. Inoltre è bravo negli inserimenti in area e dico che il prezzo che ha pagat il Borussia Dortmund è congruo".

Dolberg è stato convocato per l'infortunio di Bendtner. L'ultimo anno ha fatto registrare un passo indietro dopo le promesse di due stagioni fa

"Sinceramente non ho capito in che stato si trovi adesso. Quando era emerso il suo talento devo dire che mi piaceva un sacco, sembrava un ragazzo umile. Ultimamente è scomparso e quando è in campo non ha la stessa grinta di prima".

Danimarca da ottavi di finale?

"Dipende dalla partenza. C'è subito il Perù che immagino sia tecnico e veloce. L'importante è che non mettano la Danimarca nelle condizioni di dover far la partita perché non ne è capace. Poi c'è l'Australia che secondo me è la partita più a rischio perché punterà tutto sul fisico. Infine, come sempre, la Francia: nel 2002 ci andò bene ma non è detto che ricapiti. Sarà fondamentale ottenere almeno 4 punti nelle prime due partite, poi si vedrà".