ESCLUSIVA TMW - Hendrix (Zwolle): "Felici di Scamacca. Kean ci piace"

Fonte: Dal nostro inviato ad Amsterdam

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dall'Italia al PEC Zwolle. Prima di loro Hachim Mastour, adesso Gianluca Scamacca e Alessandro Tripaldelli. Una destinazione non certo usuale, quella del club olandese, ma è grazie al lavoro del caposcout Ben Hendrix se alla società sono arrivati talenti dall'Italia. "Gianluca sta face ndo bene: ogni volta, passo dopo passo, sta migliorando. Ha giocatoe segnato anche in Nazionale: è un giocatore pericoloso, tecnico, conosce già il campionato grazie all'esperienza al PSV e questo è un vantaggio".

Piccoli sprazzi di Tripaldelli si sono già visti.

"Peccato per l'infortunio ma da titolare ha giocato e lo ha fatto bene. Spero recuperi presto, è un terzino interessante e sono certo che avrà grande futuro".

In casa Juve c'è Kean. Le piace?

"Sì, certo, è un giocatore interessante, un vero talento".

Come sta andando la vostra stagione?

"Insomma... Abbiamo cambiato tanto, siamo giovani. Forse ci servirebbe più esperienza ma a gennaio prevediamo di prendere 2-3 giocatori per questo".