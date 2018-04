ESCLUSIVA TMW - Hytner (Guardian): "Il futuro di Wenger dipende dalla EL"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Eliminato il Milan, l'Arsenal insegue la vittoria dell'Europa League. Prossimo ostacolo, il CSKA Mosca. Ne abbiamo parlato con David Hytner, giornalista del The Guardian che segue da vicino le vicende dei Gunners: "Il sorteggio è stato favorevole. Almeno, credo che tutti siano stati contenti di non aver pescato l'Atlético Madrid. E poi il CSKA è una squadra conosciuta al pubblico inglese: il Tottenham l'ha battuto nella scorsa stagione, il Manchester United quest'anno".

Una partita fra calcio e geo-politica, visto il clima tesissimo fra Regno Unito e Russia.

"Beh, affrontare una squadra russa in questo molto complicato da quel punto di vista. Non credo che molti tifosi londinesi viaggeranno alla volta di Mosca. Ma penso che l'Arsenal abbia buone possibilità di passare il turno".

Il ritorno sarà complicato anche per il fattore ambientale.

"Sì, non è facile. Ma devo dire che l'Arena CSKA è uno stadio molto moderno e accogliente. Non immagino un ambiente particolarmente ostile, non è uno di quegli stadi russi all'antica. E quindi non credo che l'Arsenal possa essere intimidito dal pubblico, né dal freddo".

L'Arsenal è sesto in campionato, più vicino al settimo posto che alla zona Champions League.

"Sì, e infatti credo che ormai l'intera stagione dipenda dall'Europa League. Anzi, non solo la stagione, anche il futuro di Arsene Wenger: potrebbe rimanere se vincesse l'Europa League, altrimenti potremmo essere davvero alle ultime battute".

Si parla tanto di Ancelotti come suo possibile erede.

"Per ora è ovviamente presto. Però penso che quello di Ancelotti sia un nome molto spendibile. Ha l'esperienza giusta: per un allenatore più giovane sarebbe un lavoro molto complicato, forse troppo. Consideriamo che in estate ci sarà un discreto ricambio di giocatori, magari non una vera e propria rivoluzione ma una situazione complicata da gestire. Credo che Ancelotti possa essere il nome giusto, un allenatore di esperienza per prendere il posto di Wenger".

Torniamo all'Europa League. Per la vittoria finale l'Arsenal è comunque favorito?

"Ma no. Io penso che la squadra favorita sia l'Atlético Madrid. E non ho molti dubbi".

Quale può essere il giocatore fondamentale stasera?

"Ozil, sempre e comunque. In una parola sola è fondamentale per l'Arsenal: è lui che crea il gioco. Aggiungo Ramsey: è un giocatore che può risultare determinante lavorando alle spalle della difesa russa. E poi chissà Lacazette".

Capitolo Wilshere. In Italia se ne parla tanto. C'è qualche aggiornamento?

"No, in nessuno modo. A questo punto ci sono ottime possibilità che possa partire a parametro zero. D'altra parte la scorsa estate Wenger gli aveva detto che se avesse trovato un contratto altrove sarebbe potuto partire. Wilshere ha deciso di rimanere per tornare in prima squadra ed effettivamente ci è riuscito. Ora però il futuro è da scrivere: l'offerta attuale dell'Arsenal è incentrata sui bonus, considerata la sua precaria tenuta fisica, ma lui non sembra intenzionato a rinnovare".

Con o senza mondiale?

"Personalmente, credo che potrebbe essere utile all'Inghilterra. Ma non credo che parteciperà, anche l'ultimo infortunio complica le cose. E penso che Southgate sia abbastanza preoccupato circa la sua condizione, circa la possibilità di fare affidamento sulla sua forma fisica per l'intero mondiale".