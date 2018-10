ESCLUSIVA TMW - Ielpo: "Suso decisivo ma deve ampliare il raggio d'azione"

Suso miglior giocatore del Milan nelle prime otto giornate, Romagnoli il peggiore. Questo è il responso di Tuttomercatoweb secondo i voti fin qui espressi. Mario Ielpo, rossonero dal 1993 al 1996, ci dice la sua:

Suso in questo momento è il giocatore dalla media voti più alta del Milan. È d'accordo?

"Sì, anche perché è un giocatore fra i più continui e anche decisivo. Sia per i gol che per gli assist, dove tra l'altro spicca non solo in Italia ma anche in Europa. È evidente che sia un giocatore molto importante per il Milan".

Lei crede che Suso possa ancora migliorare, diventando un giocatore da alta Champions League?

"Credo che Suso possa giocare in qualsiasi squadra, ma per diventare un campionissimo deve ampliare il suo raggio d'azione e non essere confinato solo sulla fascia destra e dintorni. Questo non vuol dire che non sia da Champions League, però è chiaro che se la squadra diventa più forte uno come lui passa dall'essere un giocatore di riferimento ad avere un ruolo meno importante. Deve ampliare il gioco, uscire dal ruolo di ala e fare diciamo il 10".

Romagnoli e Calabria fra i flop

"Scontano il fatto che il Milan abbia preso tanti gol ed errori fatti in alcune circostanze, nel caso di Romagnoli ad esempio contro l'Empoli. Cose che possono capitare, con la differenza che in certi ruoli gli errori valgono di più".

Bocciato al momento anche Hakan Calhanoglu

"Sembra un po' bloccato mentalmente, non libero, non fa la cosa spontanea. Non mi aspettavo una partenza così difficile. Credo che nelle ultime uscite però si sia ricominciato a vedere qualcosa".