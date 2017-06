ESCLUSIVA TMW - Il Crotone vola a Milano, da Budimir a Djimsiti: le ultime

Crotone al lavoro sul mercato. Il direttore generale Raffaele Vrenna e il ds Giuseppe Ursino di scena a Milano nuovamente da oggi per una serie di incontri di mercato e provare a definire alcune trattative. In questa settimana si parlerà ancora di Budimir per trovare l'intesa, previsti contatti anche per Djimsiti dell'Atalanta e Petkovic della Stella Rossa. Sfuma invece Merida dell'Osasuna, obiettivo accantonato da tempo dalla dirigenza calabrese. Mentre in uscita potrebbe esserci Simy, che ha mercato in Cina. Il dg Raffaele Vrenna e il ds Ursino si muovono, il Crotone vola a Milano. A caccia di rinforzi...