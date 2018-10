ESCLUSIVA TMW - Il derby di Moriero: "Inter, credici. Con Ronaldo ci divertivamo"

Il bell'assist per Ronaldo nel marzo del '98 (3-0) e il gol nel novembre dello stesso anno (2-2). Nella storia del derby di Milano rientra sicuramente anche Francesco Moriero, protagonista con la maglia dell'Inter dal 1997 al 2000 e quasi calciatore del Milan. Quasi, perché prima di vestire nerazzurro all'interno dello scambio con André Cruz l'ex centrocampista aveva firmato infatti un pre-accordo proprio col Diavolo. TuttoMercatoWeb lo ha intervistato in esclusiva per presentare il big match di domenica e parlare anche del suo futuro dopo l'esperienza alla guida della Sambenedettese.

Moriero, che partita si aspetta a San Siro?

"Una gara equilibrata e bella da vedere. Il derby è sempre il derby, una sfida che attendi per mesi e mesi e che può influire non poco sull'umore di tutto l'ambiente".

Come ci arriva l'Inter?

"I nerazzurri hanno trovato la giusta continuità dopo la rimonta in Champions col Tottenham. Sono cresciuti in maniera strepitosa e il derby sarà sicuramente l'occasione giusta per provare ad allungare e consolidare questa striscia vincente".

Anche il Milan però vive un momento di grande fiducia.

"Assolutamente sì. Gattuso sta lavorando sodo, non è facile quando hai sempre mille occhi puntati addosso. Ma il suo Milan gioca un ottimo calcio e lui si sta dimostrando sicuramente preparato".

Moriero per chi farà il tifo?

"Ovviamente per l'Inter. È vero che fui vicino a vestire la maglia del Milan, dopo il pre-accordo del maggio '97, ma alla fine la mia carriera si è colorata di nerazzurro e sono contento così".

Proprio con l'Inter fu protagonista di due ottime prestazioni nei derby del '98.

"È vero. Se penso al derby, mi vengono subito in mente il bel passaggio a tagliare la difesa rossonera per il gol di Ronaldo e la vittoria per 3-0 nel '97-'98, ma anche la mia rete nel 2-2 della stagione successiva".

Com'era giocare col Fenomeno?

"Spettacolare, era davvero emozionante mandarlo a rete. Mi sono divertito parecchio insieme a Ronaldo. E momenti come il derby, con tutto lo stadio pieno, mi fanno ancora venire la pelle d'oca".

La sua nuova vita da allenatore invece come procede?

"Mi sto guardando intorno dopo l'avventura alla Sambenedettese. Ho fatto tanti colloqui, ma ho bisogno del programma giusto per portare avanti le mie idee di calcio con serenità. Aspetto fiducioso una nuova chiamata".