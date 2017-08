ESCLUSIVA TMW - Il punto su Kalinic: la cessione è ancora da scrivere

© foto di Giacomo Morini

Nikola Kalinic non si è presentato oggi all'allenamento della Fiorentina. Il croato sta forzando la mano per ottenere il via libera per il trasferimento al Milan. Ma ad oggi è ancora un calciatore viola e la società di Della Valle ha deciso di multarlo per il comportamento tenuto nelle ultime ore. Peraltro a proposito della sua cessione occorre ricordare che l'Everton ha presentato un'offerta pari a 29 milioni di euro e la Fiorentina intende ottenere dal Milan la stessa cifra proposta dagli inglesi...