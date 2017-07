ESCLUSIVA TMW - Incocciati presenta Gonalons: "Ottimo innesto per la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Maxime Gonalons alla Roma, l'affare è praticamente fatto e manca soltanto l'ufficialità da parte del club giallorosso. A presentare il nuovo centrocampista capitolino ci ha pensato, attraverso il microfono di Tuttomercatoweb.com, l'allenatore e opinionista della Ligue 1 Giuseppe Incocciati.

Il Lione saluta il calciatore, i tifosi della Roma che tipo di elemento devono aspettarsi? “E' un calciatore di grande personalità in mezzo al campo, bravo e di sostanza. Ha grande esperienza, per me è un calciatore che può alzare il livello del centrocampo romanista. L'unico dubbio è legato al modulo di mister Di Francesco, che dovrebbe utilizzare il 4-3-3. Gonalons in genere gioca davanti la difesa, ma se è stato preso vuol dire che forse De Rossi può essere dirottato sulla linea difensiva".

Lascia la Ligue 1 a 28 anni, può essere un difetto di personalità? "Non credo. Evidentemente in Italia ha trovato appagate le sue esigenze, non solo sotto il profilo economico. La Ligue 1 è un campionato in cui le squadre viaggiano ad altissimi ritmi, quindi Gonalons saprà come adattarsi al nostro torneo. Per la Roma credo che possa rivelarsi un ottimo innesto, è uno dei calciatori di grande spessore".

Dalla Francia arriva anche Adam Ounas, nuovo innesto del Napoli. Qual è il suo giudizio sul franco-algerino ex Bordeaux? "Anche lui è abituato a sviluppare un calcio veloce, al Napoli dovrà vedersela con Insigne, Mertens e Callejon. Il franco-algerino è un talento cristallino, ancora molto giovane e darà davvero molto fastidio a Insigne e Callejon per un posto da titolare. Ha grandi caratteristiche, è un calciatore che ama colpire nella corsia di destra. Certamente si farà valere anche in maglia azzurra".

C'è chi lo paragona al 'primo' Menez oppure a Suso, è d'accordo? "Non credo, io lo avvicino molto a Insigne. È leggermente più alto di Lorenzo ma ha lo stesso tipo di interpretare il calcio, un ragazzo tranquillo che non ha grilli per la testa come Menez. Ounas è umile, in questa stagione è stato spedito spesso in panchina ma non ha mai fatto polemiche. Credo che sia un bravo ragazzo, in Francia dicono che abbia un carattere particolare ma credo che il Napoli abbia avuto le giuste garanzie in tal senso per puntare sul classe '96".