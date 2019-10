Fonte: dall'inviato Andrea Piras

Marco Innocenti, giornalista di Telenord, ha parlato ai microfoni di TMW a margine della conferenza stampa di presentazione di Thiago Motta: "L'approccio è stato positivo, ho visto Motta convinto e con tanta voglia di fare bene, stupire. Arriva da una sola esperienza e in un tipo di calcio completamente diverso, con una situazione di classifica totalmente diversa. Prende un Grifone spennato, penultimo in classifica, che ha bisogno di concretezza e di tirarsi fuori da questa situazione. L'impressione è di un Thiago Motta voglioso di mettere a disposizione della squadra la sua esperienza. Su Schone ruoterà il suo gioco, da lui ripartirà la rifondazione tattica. Non si è sbottonato su questo, ma è evidente che cambieranno molte cose, penso tornerà a quattro".

Dalla solidità della difesa passeranno le fortune del Genoa:

"Gli allenatori di una volta dicevano "prima non prenderle" e questo è il mantra per chi è penultimo in classifica. Basta vedere cosa hanno fatto dall'altra parte del Bisagno, in casa Sampdoria, prendendo un tecnico con pochi fronzoli e che fa del gioco semplice il suo mantra e ha messo subito un punticino in cascina. Questo deve fare Motta nella prima fa della sua esperienza al Genoa, solo dopo essere usciti dalle sabbia mobili della bassa classifica ci sarà modo di fare esperimenti e magie".