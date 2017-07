ESCLUSIVA TMW - Inter, c'è il sì di Vidal. Ma rimane da superare l''ostacolo' Ancelotti

Fonte: Dall'inviato a Nanjing (China)

L'Inter non molla per Arturo Vidal. Sfumato Radja Nainggolan (per il rinnovo con la Roma si aspetta solo l'annuncio ufficiale, come spiegato dal presidente James Pallotta negli scorsi giorni), a Milano proseguiranno nell'opera di convincimento nei confronti di Carlo Ancelotti.

Allo stato attuale, il tecnico del Bayern Manco è infatti l'unico, vero grande ostacolo per dare l'accelerata (forse decisiva) all'operazione. Al contrario del nazionale cileno, che accetterebbe con entusiasmo tale destinazione (offerto uno stipendio da 7,5 milioni di euro netti a stagione): anzi, il suo sì può essere già considerato ottenuto. Questo quanto constatato da TuttoMercatoWeb.

I prossimi saranno quindi giorni di lavoro e di attesa, con il club di Corso Vittorio Emanuele che farà il possibile per mettere a disposizione di Luciano Spalletti un grande centrocampista. E allo stato attuale il primo nome è proprio quello del classe '87 di Santiago del Cile.