ESCLUSIVA TMW - Inter, Camara verso il Gil Vicente e Baldini ok all'Ascoli

Inter al lavoro. Il centrocampista Gaston Camara è vicino ad andare in Portogallo, direzione Gil Vicente. Trasferimento in prestito, operazione in dirittura d'arrivo. E si va verso la fumata bianca per Baldini all'Ascoli, in questo caso a titolo definitivo. Due cessioni in casa Inter, Camara e Baldini salutano i nerazzurri...