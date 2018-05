ESCLUSIVA TMW - Inter forte su Barrow. Operazione Bastoni bis

Sabatini: "Inter rammarico enorme. Milan? Non voglio esser coinvolto"

Walter Sabatini, ex direttore tecnico dell'Inter e più in generale di Suning, ha parlato a Sky Sport del suo futuro e delle voci che lo vorrebbero nel mirino del Milan: "Non ho fretta, voglio ripartire anche se mi porterò dietro un rammarico enorme, che è quello di aver perso l'Inter....