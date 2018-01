ESCLUSIVA TMW - Inter, idea Vestergaard: ci sono anche Arsenal e Spurs

© foto di Federico Gaetano

Un'idea danese, in Germania, per la difesa dell'Inter. Si tratta del centrale difensivo del Borussia Monchengladbach, Jannik Vestergaard. Classe 1992, sarà parte della spedizione della Danimarca che andrà in Russia al Mondiale. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, l'Inter lo starebbe monitorando con attenzione sia per il presente, valutando un prestito con acquisto per l'estate, ma anche per giugno. Per fine stagione, però, la corsa a Vestergaard potrebbe complicarsi: sul giocatore ci sono anche l'Arsenal, che con Vestergaard vorrebbe sostituire Per Mertesacker, e il Tottenham, in cerca di un giocatore con le caratteristiche come il centrale scuola Brondby dall'estate del 2016 al 'gladbach.