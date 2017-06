ESCLUSIVA TMW - Inter, insidia Galatasaray nella corsa a Pepe

© foto di J.M.Colomo

Pepe ed il suo contratto in scadenza a fine mese con il Real Madrid fanno decisamente gola al mercato continentale. Abbiamo parlato in passato dell'Inter come pista principale per il centrale difensivo, ed in effetti i nerazzurri rappresentano la prima scelta per l'assistito di Jorge Mendes. A lato di questa situazione vanno comunque riportate le offensive, anche milionarie, degli altri club che mirano al difensore. A questo proposito va segnalata una proposta shock che il Galatasaray sarebbe in procinto di predisporre per il giocatore. Valutazioni in corso, Inter in vantaggio, ma il Galatasaray conta di entrare a breve nel centro della scena.