ESCLUSIVA TMW - Inter, Medel non ha accettato un ruolo marginale: Besiktas in pole

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Besiktas in pole position, DC United staccato. Allo stato attuale, questa la situazione riguardante Gary Medel, difensore/centrocampista in uscita dall'Inter dopo essere stato informato settimane fa dal neo tecnico Luciano Spalletti che, rispetto alle scorse stagioni, non avrebbe trovato il medesimo spazio. E che la maglia da titolare non sarebbe stata più al sicuro, anzi.

Uno situazione non gradita dal classe '87 di Santiago del Cile, che storicamente ha sempre ricoperto un ruolo da leader sia nelle squadre di club che nelle Nazionale cilena. Da questo, quindi, la decisione di non accettare un ruolo marginale e di valutare le varie offerte giunte.

Come accennato in apertura, le Kara Kartallar (campioni di Turchia in carica) sono oggi avanti, sostanzialmente per un motivo: la possibilità di disputare la Champions League. Un torneo che attrae e che, sulla bilancia, pesa di più rispetto alla Major League Soccer, soluzione comunque gradita all'ex Boca Juniors e Siviglia.

Per quanto riguarda le cifre, la società turca non avrebbe problemi a offrire ai nerazzurri circa 5, forse 6 milioni di euro. Una somma che soddisferebbe il club di Corso Vittorio Emanuele. Quella in corso, quindi, potrebbe essere una settimana importante (forse decisiva) per il futuro del Pitbull.