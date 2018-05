ESCLUSIVA TMW - Inter, no al prestito di Karamoh: respinto il West Ham

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L’Inter non vuole cedere in prestito Yann Karamoh. Respinto il West Ham che aveva mostrato interesse ad avere l’attaccante nerazzurro a titolo temporaneo per la prossima stagione. Nessuna possibilità, al momento, che Karamoh possa lasciare l’Inter in prestito. Al giocatore - che andrebbe sul mercato soltanto a titolo definitivo davanti ad una buona offerta - pensa anche il Monaco, magari nell’eventualità che parta Keita, di cui la società francese non sembra molto contenta. Futuro da scrivere per Karamoh, intanto l’Inter dice no al prestito...