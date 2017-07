ESCLUSIVA TMW - Inter, si chiude per Camara al Gil Vicente. E Karamoh sempre più nerazzurro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Inter operativa sul mercato, in entrata ed in uscita. Gaston Camara al Gil Vicente, ve ne avevamo parlato. Oggi sarà il giorno della cessione in prestito, affare praticamente definito. In entrata invece Karamoh del Caen, giocatore sempre più nerazzurro. Sensazioni positive, il calciatore del Caen si avvicina all'Inter, si può chiudere a breve...