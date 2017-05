ESCLUSIVA TMW - Inter su Renato Sanches: contatti col Bayern Monaco

© foto di Imago/Image Sport

Anche l'Inter su Renato Sanches. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, dopo il sondaggio del Monaco, i nerazzurri avrebbero contattato il Bayern Monaco per il talentuoso centrocampista portoghese. Sanches è stato acquistato la scorsa estate per ben 35 milioni di euro, ma in questa stagione ha giocato molto meno di quanto potesse sperare.