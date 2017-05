ESCLUSIVA TMW - Inter, svelato il grande obiettivo: è Angel Di Maria

L'Inter sogna in grande per la prossima stagione. Punta ad una profonda ricostruzione in vista dell'estate che verrà e, mentre prosegue la caccia al tecnico del futuro, il ds Piero Ausilio e il nuovo uomo mercato di Suning, Walter Sabatini, stanno lavorando anche a un grande acquisto. Secondo le anticipazioni raccolte da Tuttomercatoweb.com, il primo nome sul taccuino dell'Inter è Angel Di Maria. Non solo: la trattativa, partita sotto traccia, sarebbe già in fase avanzata, sia nelle trattative con il Paris Saint-Germain che in quelle con l'agente del calciatore.