ESCLUSIVA TMW - Intrigo Spinazzola: si fa avanti il B.Dortmund con oltre 20 mln

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leonardo Spinazzola non è partito per Valencia per disputare con l'Atalanta questa sera il 'Trofeo Naranja'. Il giocatore classe '93, che la Juventus spinge per avere a disposizione già a partire da questa estate, nelle ultime ore è finito nel mirino del Borussia Dortmund.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club tedesco s'è fatto avanti con una proposta importantissima tra i 20 e i 25 milioni di euro.

Sviluppi sono attesi nelle prossime ore, anche perché l'Atalanta - come già fatto recapitare alla Juventus - se ne libererebbe questa estate solo dopo aver chiuso per il suo sostituto, cioè Diego Laxalt del Genoa. Quest'ultimo, ha una valutazione che si aggira tra i 13 e i 15 milioni di euro.