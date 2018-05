ESCLUSIVA TMW - Irrompe il PSG su Sandro. E Gattuso lo 'chiama' al Milan

© foto di Federico Gaetano

E' arrivato a gennaio in punta di piedi al Benevento ma è stato, da subito, uno dei protagonisti della formazione di Roberto De Zerbi. Carattere e personalità, Ranieri Sandro è pronto per una nuova avventura. In Serie A non gli mancano le pretendenti e oltre alle note, si sarebbe aggiunto anche il Milan. Il club rossonero avrebbe preso qualche contatto informativo, rimandando però eventuali offerte e proposte alle prossime settimane visto che adesso la società rossonera è alle prese con la questione delle sanzioni Uefa. Sandro sarebbe stato chiesto alla dirigenza da Gattuso ma questa avrebbe però, come detto, congelato gli obiettivi. Per questo potrebbe spuntarla il Paris Saint-Germain. L'ex Tottenham è un giocatore stimato da Thomas Tuchel e l'entourage dell'allenatore insieme alla dirigenza dei parigini avrebbe preso contatti per sondare il terreno.