ESCLUSIVA TMW - Isaev in Bielorussia: "Giocare non vuol dire farlo meglio. Ma qui c'è talento"

esclusiva Isaev in Bielorussia: "Giocare non vuol dire farlo meglio. Ma qui c'è talento"

Quanto è cambiato, in prospettiva, il calciomercato in Bielorussia col calcio che non si è fermato? "Giocare a calcio non significa giocare meglio..." Sorride, dalla piccola nazione dell'ex Unione Sovietica l'agente Nikita Isaev. "Certo, è positivo che tutti ci stiano guardando e che lo abbiano fatto -spiega a Tuttomercatoweb.com-: abbiamo giocatori interessanti, magari non top-level ma abbiamo ragazzi che sono stati seguiti e per cui c'è stato tanto interesse".

Dalla Bielorussia è andato via di recente uno dei vostri gioielli come Ilya Shkurin, al CSKA Mosca.

"In Bielorussia paradossalmente per i ragazzi non è facile giocare ed è strano. Anche perché è andato in quella che è la formazione più giovane d'Europa che è una big come il CSKA Mosca. Piano piano sta trovando spazio, ha iniziato a giocare: in patria ha superato ogni record di gol, si farà sentire".

Siete una delle agenzie più internazionali in patria.

"Purtroppo il regolamento ci consente di schierare solo cinque stranieri ma nella nostra agenzie ce ne sono tanti. Abbiamo in pratica tutti quelli dell'Energetik BGU, tra cui il centrale David Twek, liberiano, e l'ala sinistra francese Jeremy Mawatu".

E negli altri club chi consiglia?

"Cito ragazzi che non sono della mia agenzia: Momo Yansane, punta guineiana dell'Isloch dove gioca anche il nigeriano, terzino sinistro, del 2000, Godfrey Bitok Stephen. Nella Dinamo Brest, campione in carica, c'è il centrale camerunese, Kiki Gabi".