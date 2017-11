ESCLUSIVA TMW - Italia, Di Gennaro: "Fossi Ventura non escluderei Insigne"

© foto di Federico De Luca

In vista della fondamentale sfida di questa sera tra Svezia e Italia, la redazione di Tuttomercatoweb.com ha contattato in esclusiva l'ex centrocampista della Nazionale azzurra Antonio Di Gennaro: "Io sono ottimista perché sono convinto che quando ci sono degli appuntamenti così importanti l'Italia non sbaglia mai. Occorrerà usare la testa e serviranno giocatori veloci e tecnici per mettere in difficoltà il fisico avversario. In questo senso, non mi sarei privato di Insigne che invece stasera partirà dalla panchina".

Il 3-5-2 che dovrebbe scendere in campo oggi è troppo difensivo o è la risposta giusta dopo la sconfitta subita a Madrid contro la Spagna?

"Ci sono tre difensori forti, più Darmian a sinistra che è un'ottima scelta, visto che non ci sono mancini di ruolo a disposizione. Candreva a tutta fascia è perfetto. Avrei preferito vedere un 4-3-3 con Insigne in campo, visto che anche Belotti non mi pare al top. Conta ovviamente l'atteggiamento e l'attenzione nei confronti di una squadra più forte fisicamente. Loro sulla carta non sono una squadra che può essere favorita ma non ti lasciano giocare, sono ostici in tutti i settori del campo e non ci daranno del filo da torcere".

Ventura ha avuto qualche problema in attacco, la preoccupa la situazione del reparto offensivo azzurro?

"Immobile e Belotti arrivano da alcuni problemi fisici. L'attaccante del Torino non è quello che conosciamo, non sta ancora benissimo. La condizione sarà fondamentale. Dovranno anche lavorare per la squadra visto il gioco di Ventura. Le punte sono quelle che fanno giocare bene la squadra. La loro condizione potrà determinare il risultato finale e speriamo che possano stare bene per trascinare la squadra alla vittoria. Stasera l'Italia dovrà essere pronta a non fare calcoli in vista di lunedì perché diventa fondamentale subito il risultato che riuscirà a conquistare stasera.

Ci sono possibilità che l'Italia fallisca questo appuntamento?

"Non esiste che l'Italia non vada al Mondiale, soprattutto affrontando una formazione che rispetto molto ma che è inferiore senza dubbio alla nostra rosa".