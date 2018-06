ESCLUSIVA TMW - Jorginho-City, nella trattativa c'è anche Zinchenko

© foto di Insidefoto/Image Sport

Jorginho al Manchester City è una trattativa che prosegue da settimane. L'entourage del calciatore è in stretto contatto con la dirigenza del club inglese che per il centrocampista è pronto a un'offerta da quasi 60 milioni di euro. Non tutti cash, però. Nelle ultime ore le parti starebbero discutendo anche della valutazione di Oleksandr Zinchenko, che già a gennaio era stato vicino al Napoli. L'ucraino è un pallino del ds Giuntoli e le sue capacità tecniche, abbinate a una profonda duttilità tattica che lo ha portato anche a fare non solo l'esterno d'attacco ma pure il terzino sinistro, avrebbero convinto anche Carlo Ancelotti. Jorginho-City è in dirittura ma nell'affare dovrebbe rientrare anche l'ucraino.