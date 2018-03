ESCLUSIVA TMW - Juary ricorda Mondonico: "Amico e fratello per me"

"Condoglianze alla famiglia, sono davvero rattristato". Jorge Juary ricorda Emiliano Mondonico. All'ex attaccante brasiliano, che ha lavorato col "Mondo" alla Cremonese nella stagione 1984-1985, non appena saputa la notizia sono tornate in mente tante immagini di quella stagione. E ha voluto parlare così per tracciare un profilo del tecnico di Rivolta d'Adda attraverso TuttoMercatoWeb.com.

Juary, che ricordo ha di mister Mondonico?

"Un ricordo senza dubbio positivo. È stato un grande per me, un vero amico e un fratello. Ero arrivato in Italia da qualche anno, lui seppe però insegnarmi tanto. Peccato che non riuscimmo a salvarci ma Mondonico fu comunque di grande aiuto e sostegno per me ".

La sua lunga carriera l'ha vista lavorare con tanti allenatori di livello. Cosa le ha lasciato Mondonico?

"Era un allenatore fortissimo. Mi ricordo una persona davvero in gamba e un uomo di calcio molto preparato. Mi dispiace molto per la sua scomparsa".