ESCLUSIVA TMW - Juve, addio in vista per Neto: lo aspetta il Valencia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultim'ora sul mercato della Juventus raccolta da Tuttomercatoweb.com. Non sarà più in Italia il futuro del portiere Norberto Mourara Neto. L'ex Fiorentina, finora dodicesimo alla Juventus, andrà in Spagna dove lo aspetta il Valencia. Niente Napoli, dunque, per Neto.