ESCLUSIVA TMW - Juve-Bernardeschi, ancora non c'è la fumata bianca

Fonte: Dall'inviato a Milano, Marco Conterio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Prosegue l'incontro fra la Juventus e l'agente di Federico Bernardeschi, Beppe Bozzo, a Milano. La trattativa, secondo quanto raccolto da TMW, non è ancora chiusa e probabilmente servirà ancora tempo per definire tutti i dettagli dell'operazione, soprattutto quelli legati ai bonus. Le sensazioni restano comunque positive, anche se quello odierno non sarà il summit decisivo.