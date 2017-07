ESCLUSIVA TMW - Juve-Bernardeschi: ci siamo. Ieri incontro a Roma

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono le ore decisive per il passaggio di Federico Bernardeschi dalla Fiorentina alla Juventus. Un trasferimento importantissimo che dovrebbe e potrebbe concludersi e definirsi già nella giornata di oggi. Con un retroscena importante: fonti vicine al club bianconero raccontano che ieri, in gran segreto, a Roma, c'è stato un summit tra Giuseppe Marotta e l'avvocato Giuseppe Bozzo. L'agente del giocatore sta svolgendo anche il ruolo di intermediario della trattativa tanto che i due club non hanno mai avuto summit diretti ma si sono affidati all'operato di Bozzo. Un'operazione che dovrebbe definirsi solo cash, cifra di poco inferiore ai 40 più bonus e quinquennale a Bernardeschi. Ore caldissime: la Fiorentina, col dg Corvino, è a Milano. Pronta per rispondere all'offerta della Juventus.