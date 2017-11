ESCLUSIVA TMW - Juve, emissario per Hoffmann. Sfida allo Sporting

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Rob-Thorben Hoffman e il futuro. Che potrebbe tingersi di bianconero, come vi abbiamo raccontato su queste colonne negli scorsi giorni. Il portiere dell'Under 19 del Bayern Monaco è uno dei giocatori più monitorati nelle ultime settimane. Lo Sporting Lisbona starebbe cercando di imitare il Benfica con Svilar prendendo il giovanissimo portiere in scadenza coi bavaresi. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, lo Sporting presenterà la prossima settimana un'offerta per prenderlo a zero in estate ma occhio alla Juventus: ci sarà un emissario al seguito di Bayern-Hoffenheim U19 domani.