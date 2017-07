ESCLUSIVA TMW - Juve, incontro Paratici-ag. Gimenez: si accende la trattativa

Fonte: Marco Conterio e Alessandro Rimi

© foto di Manuel Angel Laya/Todo Atlético

La Juventus prova ad accelerare per Jose Gimenez. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione è in corso in questi minuti un incontro tra Fabio Paratici e Paco Casal, agente del difensore dell'Atletico Madrid, che ha il contratto in scadenza nel 2018. La trattativa si accende, la Juve prova a chiudere per l'uruguayano.