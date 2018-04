ESCLUSIVA TMW - Juve, Kastanos cambia agente. E ci pensa il Napoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Napoli al lavoro sul mercato per il futuro. L’ultima idea è Grīgorīs Kastanos, centrocampista classe 98 in forza alla Juventus, che intanto ha cambiato procuratore e deciso di affidare la procura a Mario Giuffredi. Il Napoli studia la situazione e valuta il profilo per il futuro. Sullo sfondo anche l’Empoli come possibile rinforzo per la Serie A. Si accende il mercato attorno a Kastanos...