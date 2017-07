ESCLUSIVA TMW - Juve, oggi summit per Bernardeschi. Poi l'assalto decisivo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore decisive per il futuro di Federico Bernardeschi. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, oggi è previsto un summit in casa Juventus per stabilire la strategia per accelerare e cercare la chiusura. A stringere i contatti tra Juve e Fiorentina è l'avvocato Bozzo, agente del ragazzo e intermediario tra società. Riunione in vista tra la dirigenza Juve, poi nelle prossime ore partirà il nuovo assalto.