ESCLUSIVA TMW - Juve, per la difesa idea Mangala. Contatti in corso

© foto di J.M.Colomo

C'è un nome nuovo per la difesa della Juventus. Si tratta del classe 1991 del Manchester City, Eliaquim Mangala. Reduce dal prestito al Valencia, è un difensore centrale mancino che i Citizens hanno pagato una cifra intorno ai 30 milioni nell'estate del 2014 per prenderlo dal Porto. Belga, scuola Standard Liegi, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com sarebbero in corso contatti con intermediari per il possibile trasferimento a Torino. I Citizens chiedono circa 20 milioni di euro per un centrale che in rosa è chiuso di fatto da Stones, Otamendi e Kompany. La trattativa, seppur complicata, potrebbe essere messa in piedi tra le parti sulla base di un prestito oneroso con riscatto.