ESCLUSIVA TMW - Juve, tra Bernardeschi, Costa e Danilo: la strategia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Eppur si muove. La Juventus muove passi importanti nel mercato d'agosto, pianificando idee ma anche exit strategies. Ha già preso Patrik Schick, confermato Mario Mandzukic, sta cercando di resistere agli assalti di Conte e Guardiola per Alex Sandro e Leonardo Bonucci. Intanto si muove anche nel mercato per gli innesti pesanti da regalare a Massimiliano Allegri.

La questione extracomunitario - La strategia primaria sembra delineata ma serve prima una specifica: l'arrivo di Rodrigo Bentancur dal Boca Juniors ha di fatto occupato una delle due caselle da extracomunitario a disposizione. Per questo, per questione regolamentare, l'arrivo di Douglas Costa escluderebbe quello di Danilo. Il brasiliano del Real Madrid è il primo nome per l'esterno difensivo così come, adesso, lo è Federico Bernardeschi della Fiorentina per quello d'attacco.

Bernardeschi e poi gli altri - La sensazione è che la Juve non abbia dato l'affondo per Costa col Bayern perché prima sta aspettando risposte da Firenze per Bernardeschi con una proposta da 40 milioni più una contropartita da individuare (Tomas Rincon o Stefano Sturaro) nell'affare. Se sarà sì viola, con la Vecchia Signora che vorrebbe risposte entro la fine della prossima settimana, arriverà l'accelerata anche per Danilo del Real Madrid.

Il piano B - Se per Bernardeschi, che continua a non accettare la proposta di rinnovo della Fiorentina, dovesse essere fumata nera, allora la Juve accelererebbe per Douglas Costa col Bayern rinunciando a Danilo del Real. A quel punto, la società potrebbe anche chiudere il doppio colpo con Mattia De Sciglio dal Milan (che potrebbe comunque arrivare a prescindere), cercando magari un'alternativa deluxe a Danilo per l'out destro.