ESCLUSIVA TMW - Juventus, Gallinetta verso il Ravenna

© foto di Federico De Luca

Operazione in uscita per la Juventus. Ceduto il portiere Alberto Gallinetta al Ravenna. Classe 92, Gallinetta ancora legato alla Juve da un anno di contratto, si trasferisce in prestito con obbligo di riscatto. Una cessione quindi formalmente in prestito ma in realtà a titolo definitivo. Il Ravenna punta su Gallinetta...