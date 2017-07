ESCLUSIVA TMW - Juventus, in arrivo la firma del giovane Kulenovic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Potrebbe sbarcare in Italia Sandro Kulenovic, attaccante classe '99. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione il centravanti croato sarebbe in procinto di firmare con la Juventus per aggregarsi alla formazione Primavera dopo qualche giorno di prova. Il giocatore, rappresentato dall'intermediario Senad Ademovic, nell'ultima stagione ha ben figurato nella squadra B della Legia Varsavia siglando otto gol in campionato e due nella Uefa Youth League.