ESCLUSIVA TMW - Juventus, Lichtsteiner vicino al Monaco

Fonte: Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Monaco passa in vantaggio per Stephan Lichtsteiner, esterno che ha salutato la Juventus nell'ultima partita contro l'Hellas Verona per il termine del suo contratto con i bianconeri. Il calciatore svizzero, che nel recente passato era stato vicino al Borussia Dortmund salvo poi interrompere bruscamente la trattativa, adesso pare essere vicino a stringere un accordo con il club monegasco, anche se le proposte alternative non mancano.