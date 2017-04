ESCLUSIVA TMW - Juventus, osservatore del City per Alex Sandro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il Manchester City ha inviato in Italia uno dei suoi osservatori per visionare da vicino Alex Sandro, esterno mancino della Juventus da tempo nel mirino del club inglese, ma che i piemontesi vorrebbero blindare fino al 2021. L'uomo dei Citizens sarà domani a Bergamo per assistere alla gara fra i bianconeri e l'Atalanta.