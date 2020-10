ESCLUSIVA TMW - Krause: "Che gioia la prima vittoria. Ora pensiamo a restare in A"

esclusiva Krause: "Che gioia la prima vittoria. Ora pensiamo a restare in A"

vedi letture

A Milano ai microfoni di TMW ha parlato il presidente del Parma Kyle Krause: "Sono contento per la prima vittoria in campionato - ha detto - oggi è tutto molto bello. Credo che per questa sessione avremo 8-10 nuovi giocatori. Ora dobbiamo pensare a mantenere la categoria, del resto oltre alla nuova proprietà ci sono un allenatore nuovo e un gruppo giocatori nuovo".

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Kyle Krause: "Parma, che gioia la prima vittoria"