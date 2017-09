ESCLUSIVA TMW - Lanna: "Samp, voto 7, bene Zapata e Strinic. Cassano, sbrigati"

Via Muriel e Schick, dentro Caprari e Duvan Zapata. Ma anche diversi altri movimenti: la Sampdoria è fra le società che si sono mosse di più nel mercato estivo. Abbiamo chiesto un voto a Marco Lanna, ex difensore blucerchiato: "Do un bel 7, vedo bene la squadra soprattutto con gli ultimi colpi. Ceduto Schick all'ultimo, sono stati bravi a prendere Zapata: è un'ottima punta e con lui lì davanti Giampaolo ha giocatori importanti che gli consentono anche di variare l'assetto tattico. Zapata è un giocatore rapido, può incidere molto a seconda della situazione di gioco".

Dal Napoli è arrivato anche Strinic.

"È un giocatore che ha esperienza, quando ha giocato con i partenopei ha fatto sempre bene: può fare altrettanto bene a Genova. E poi arriva dalla scuola di Sarri: Giampaolo lo troverà già pronto, non avrà difficoltà a inserirlo".

Tornando a Schick, si aspettava che andasse alla Roma?

"Pensavo che, saltato il trasferimento alla Juventus, potesse andare all'Inter. Invece la Roma ha fatto un'offerta importante: è una grande squadra e lui potrà dimostrare il suo valore. Può giocare in tutti i ruoli dell'attacco: prima o seconda punta, ma anche esterno offensivo".

Tra gli ex Sampdoria, c'è Cassano. Come finirà?

"Non è una situazione facile da decifrare: se dovesse passare ancora un po' di tempo potrebbe diventare difficile un ritorno in campo. O trova subito un accordo, o dubito che a gennaio possa trovare una piazza che lo accolga. In fin dei conti è un giocatore che ci ha sempre sorpreso e potrebbe sorprenderci anche questa volta. Magari potrebbe anche trovare un altro ruolo nel mondo del calcio".