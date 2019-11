ESCLUSIVA TMW - Lanzo: "Quest'Italia può stupire. Belotti nove ideale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Mancini ha riportato, in Nazionale, la mentalità vincente". È l'opinione di Stefano Lanzo, giornalista per Tuttosport e inviato a Palermo per Italia-Armenia. "Ha dato una svolta decisa, si è visto anche in campo. Aspettando avversari di maggior valore, ritengo che l'Italia ha le carte in regola per puntare in alto anche a Euro2020".

Chi è il centravanti di questa Nazionale?

"Belotti è l'ideale. La staffetta mi sembra destinata ad andare avanti, perché Immobile ha caratteristiche diverse. In base agli avversari saranno utilizzati da Mancini. Non è da escludere un loro utilizzo in contamporanea, anche solo a partita in corso".

Dove può arriva l'Italia?

"Meglio non sbilanciarsi, tanto dipenderà dal sorteggio e da come il gruppo arriverà in Primavera. Di certo può stupire".

Giocare a Roma è un valore aggiunto?

"Sì, il ritrovato entusiasmo della gente può fare la differenza".