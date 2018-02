ESCLUSIVA TMW - Lautaro Martínez-Inter, stretta finale: tutti i dettagli

Lautaro Martínez all’Inter, svolta decisiva. Una trattativa che vi raccontiamo da qualche settimana. Il giocatore è virtualmente nerazzurro, si stanno limando gli ultimi dettagli tra il Racing Avellaneda e l’Inter. Poi sarà tutto messo nero su bianco. Visite mediche del giocatore nei prossimi giorni in Argentina, poi quelle ufficiali in estate. Contratto triennale con opzione per altri due. Operazione - considerata la tassazione al 24,5% - da 24.900.000 euro. L’Inter piazza il colpo, Lautaro Martínez sempre più nerazzurro...