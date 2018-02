ESCLUSIVA TMW - Lautaro Martinez-Inter, no alla clausola: tutti gli aggiornamenti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lautaro Martinez-Inter, trattativa che prosegue. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è in Argentina, ieri contrariamente a quanto previsto non ci sono stati incontri per l'attaccante del Racing Avellaneda. Tutto rimandato a lunedi. Intanto questa sera Ausilio assisterà alla partita tra il Racing Avellaneda e l'Huracan. Sarà un modo per osservare da vicino un forte obiettivo per l'Inter che verrà. Con il giocatore l'accordo c'è già sulla base di un triennale a decorrere da luglio 2018 con opzione da esercitare a giugno 2019. Martinez però ha scelto di non lasciare il Racing Avellaneda per la clausola di 15 milioni andando incontro alle esigenze societarie. E quindi servirà trattare. La richiesta del club è superiore ai 20 milioni. Potrebbe esserci un rilancio del Real Madrid a 26 milioni, la sensazione però è che dinnanzi ad un'offerta da 24 si possa chiudere con l'Inter. E i nerazzurri rimangono sempre in pole forti di un accordo totale con il calciatore. Ora però bisognerà trovare l'intesa con il Racing, la missione di Ausilio ha inizio...