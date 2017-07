ESCLUSIVA TMW - Lazio, altro no al rinnovo da De Vrij: c'è la Juve per il 2018

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Altro no al rinnovo contrattuale proposto da Lotito, per Stefan de Vrij il discorso alla Lazio sembra essere esaurito: a meno di sorprese, tra l'olandese e il giocatore sarà divorzio ad luglio 2018, quando si esaurirà il suo contratto con la formazione biancoceleste. A nulla sono valsi gli ultimi tentativi del club di riconsiderare il suo legame con la Lazio, complici gli interessamenti che stanno arrivando per l'estate prossima: Chelsea, Tottenham ma soprattutto Juventus sarebbero pronte ad accoglierlo a braccia aperte.