ESCLUSIVA TMW - Lazio avanti su de Roon, l'Atalanta segue

Marten de Roon può davvero tornare in Italia dopo una stagione in Premier League. Sull'olandese ci sono parecchi interessamenti, anche importanti come quello del Manchester United, ma ci sono due società della nostra Serie A che potrebbero smuoverlo. Si tratta dell'Atalanta, e sarebbe un ritorno clamoroso, oltre alla Lazio. De Roon percepisce circa 40 mila sterline lorde a settimana, per un ingaggio netto di circa 1,4 milioni di euro all'anno. Una cifra che l'Atalanta non potrebbe garantire, a meno che l'olandese non decida di decurtarsi parte dello stipendio attuale. Situazione non irrealistica, perché de Roon a Bergamo si è trovato bene e vorrebbe tornare. L'Atalanta è al lavoro - pur con la pista Viviani sempre aperta - anche se ci sarebbe un altro piccolo intoppo. La valutazione di circa 12 milioni di euro - scontabili a 10 - e l'inserimento della Lazio: i biancocelesti hanno fatto una prima offerta da 8 milioni, rifiutata, negli scorsi giorni. La società è però confidente di poter trovare un modo per portare l'olandese a Roma, dopo la cessione di Biglia.